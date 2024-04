Il lettore scrive a Cnews.it, "l'abbandono selvaggio dei rifiuti in via Paceco" (VIDEO)

di: Redazione - del 2024-04-08

Attraverso un breve video, il nostro lettore Daniele Caracci, ci ha testimoniato l'increscioso abbandono di rifiuti in via Paceco a Castelvetrano. Non è la prima volta che i lettori segnalano una situazione di degrado e di inciviltà. Nonostante gli accorati appelli la presenza selvaggia di rifiuti è sempre una costante specialmente nelle zone periferiche.

Di seguito il video realizzato dal nostro lettore che testimonia la grave questione che interesserebbe diverse zone della periferia della città.