Giovane castelvetranese aggredito a Marsala finisce in Ospedale. Una mazza da baseball usata per distruggere la minicar

Episodio di violenza ieri a Marsala che ha visto vittima dell'aggressione due ragazzi minorenni, J.C. di 16 anni, castelvetranese, alla guida della sua minicar ed una coetanea. Secondo una ricostruzione raccolta dalla nostra redazione il castelvetranese J.C. di anni 16 era andato ieri sera dalla fidanzatina a Marsala con la sua piccola vettura.

Mentre si trovava parcheggiato in una via del centro in compagnia della ragazza ha ricevuto una chiamata da una sua coetanea. Giunta sul posta l'amica chiedeva di potere entrare nell'abitacolo. Nel frattempo che si trovavano a parlare è arrivato un ragazzo, identificato successivamente dai carabinieri, che ha intimato J.C. a rimanere fermo.

Improvvisamente il ragazzo si è scagliato contro la piccola vettura frantumando il vetro con una mazza di baseball e colpendo il giovane castelvetranese e la ragazza che sono andati a finire in ospedale. Necessaria l'applicazione di diversi punti di sutura per entrambi mentre l'amica si dava alla fuga.

La ragazza pare che avesse troncato una relazione con l'aggressore spalleggiato da altri ragazzi che hanno assistito alla scena. All'episodio di violenza è stata sporta regolare denuncia e pare che i militari abbiano già individuato l'aggressore.