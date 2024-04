HVO il gasolio del futuro, già disponibile presso T-Energy di Tantaro a Castelvetrano

di: Publiredazionale - del 2024-04-06

Presso la stazione di servizio T-Energy di Castelvetrano puoi trovare il nuovo gasolio del futuro. Si tratta del gasolio HVO. Tantaro Energia è l'azienda tra le prime a renderlo disponibile presso la loro stazione di servizio innovativa di Castelvetrano. Abbiamo incontrato la direzione dell'azienda per spiegare meglio il nuovo ed innovativo carburante.

Con l’acronimo HVO viene indicato l’HYDROGENATED VEGETABLE OIL, ovvero un combustibile vegetale idrogenato ottenuto da materie prime rinnovabili. Rispetto ad un gasolio convenzionale consente una riduzione delle emissioni fino al 90% di CO2. È un combustibile non di origine fossile ottenuto da materie prime rinnovabili al 100%, un “gasolio” davvero più sostenibile, di alta qualità, adatto ai moderni motori diesel euro 5 ed euro 6. Da anni è usato nel Nord Europa dove, grazie alle sue peculiarità ha permesso di ridurre in modo concreto e immediato le emissioni di CO2.

Come viene prodotto?

"Il processo di produzione avviene in due fasi, il primo viene denominato idrotrattamento, le materie prime vengono saturate con idrogeno, e successivamente viene alterata la struttura chimica per conferire le qualità desiderate al prodotto finale.

Concreto esempio di economia circolare: le biomasse di scarto, che dovrebbero essere smaltite, con aggravio di costi e con un maggior impatto sull’ambiente, vengono invece impiegate per la produzione di biocarburanti avanzati. Vengono utilizzate prevalentemente materie prime di scarto, come olii esausti da cucina, grassi animali, residui dell’industria agroalimentare, e da una parte residuale di olii vegetali".

Come è composto?

"HVO ha un elevato potere calorifico, maggiore a quello del gasolio di origine fossile e a quello del biodiesel tradizionale (FAME). Ha un elevato numero di cetano che ne permette un’ottima combustione, soprattutto nelle partenze a freddo e riduce la rumorosità del motore. Ha eccellenti prestazioni a basse temperature. È privo di aromatici e poliaromatici, composti impattanti dal punto di vista ambientale.

È costituito da una miscela di paraffine stabili, non igroscopica e quindi scarsamente soggetta a contaminazione batterica".

Dove viene prodotto?

"Viene prodotto attualmente nelle due uniche bioraffinerie italiane ENI a Gela e a Porto Marghera. Inoltre, per assicurare l’approvvigionamento sempre più sostenibile delle sue bioraffinerie, Eni ha lanciato il progetto degli agri-hub in alcuni paesi dell’Africa: impianti in grado di estrarre olio vegetale da materie prime agricole prodotte su terreni degradati, semi-aridi o abbandonati e, quindi, non in competizione con la filiera alimentare".

Su quali auto lo posso usare?

"Grazie a qualità simili al diesel e a una notevole stabilità di conservazione, è possibile usare l’HVO per sostituire il diesel convenzionale senza alcuna modifica al motore, a patto che quest’ultimo soddisfi le specifiche EN15940".