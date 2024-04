Il lettore scrive: "Uno spreco d'acqua incredibile sul tratto SP 81 direzione Triscina"

di: Redazione - del 2024-04-11

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Andrea Vadalà che da tempo lamenta uno spreco idrico e che nonostante le ripetute segnalazioni, al Comune ed ai Vigili Urbani di Castelvetrano, nessuno è ancora intervenuto.

Una incessante perdita idrica generata da diverse falle sulla carreggiata della SP 81, nel tratto che collega Castelvetrano, direzione Triscina, con Campobello.

"Il perdurare di tale scempio, vista l’emergenza idrica (e siamo solo ad Aprile) si commenta da solo; infatti oltre a fotografare lo stato di abbandono in cui versano gli impianti idrici, tale situazione presenta un alto rischio per l’incolumità di coloro che vi transitano.

Considerando che per quel tratto di strada, già di per sè dissestato, sono presenti già altre buche, poco visibili per la presenza dell’acqua, il rischio per la sicurezza stradale aumenta a dismisura. Sono anni che si verificano grosse perdite d’acqua in questo tratto, che già è stato oggetto circa un anno fa di un intervento di riparazione.

Ora ci si interroga, se e quando, chi di competenza interverrà e risolverà l’annoso problema in via definitiva; credendo che, con il perdurare di tale stato di abbandono, forse sarebbe il caso che la Procura della Repubblica intervenga per accertare le eventuali responsabilità di chi, avendone obbligo e competenza, non è intervenuto".