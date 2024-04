Tutto pronto per la prima prova del Campionato Italiano ACI Karting sul circuito di Triscina

di: Publiredazionale - del 2024-04-11

Dal 18 al 21 aprile la prima prova del Campionato Italiano ACI Karting a Triscina. Modalità per l’iscrizione. Importante programmazione Media con diretta su ACI Sport TV e Live Streaming, pagina speciale sul Corriere dello Sport.

Atteso un bel numero di piloti a Triscina per l’apertura del Campionato Italiano ACI Karting. Ultimi giorni per le iscrizioni.

Siamo arrivati alla vigilia della 64esima edizione del Campionato Italiano ACI Karting, disputato ininterrottamente fin dal 1961, ed è già molto avvincente l’interesse per l’apertura del Tricolore con la prima prova da disputarsi in Sicilia, sul rinnovato Circuito Internazionale di Triscina (Trapani), dove è attesa una importante adesione.

In pista scendono le categorie MINI GR.3 Under 10, MINI Gr.3, OK-N, OK-N Junior, KZ2 (con KZ2 Under 18 con classifica a stralcio), e KZ2 Master (per gli Over 40), e molti fra i più qualificati team di livello nazionale e internazionale.

Modalità di iscrizione all’evento.

Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo dei singoli organizzatori entro le ore 18:00 del lunedì precedente la gara. La tassa di iscrizione è di Euro 500,00 + IVA per ogni prova. Le domande pervenute all’organizzatore oltre il lunedì precedente la gara non sono accettate.

Nella quota della tassa di iscrizione è incluso:

- l’iscrizione al Campionato italiano ACI Karting;

- la promozione del Campionato italiano ACI Karting;

- le prove libere del venerdì.

Questo il modulo di iscrizione da inviare al Circuito di Triscina entro il 15 aprile:

CIRCUITO INTERNAZIONALE TRISCINA

Contrada Manicalunga SNC - Triscina - 91022 Castelvetrano (TP)

Dario: +39 329.2073821 - Fabio: +39 327.6678075 (English)

E-mail: [email protected]

Servizio navetta pista-hotel.

Da mercoledì 17 aprile a domenica 21 aprile 2024, il circuito di Triscina mette a disposizione dei piloti e degli accompagnatori il servizio navetta gratuito dall'hotel alla pista e viceversa, prenotando il transfer presso la segreteria del circuito, oppure per e-mail a: [email protected].

Il format del Campionato Italiano:

- Giovedì: prove libere;

- Venerdì: prove libere, prove libere ufficiali, prove di qualificazione;

- Sabato: manches di qualificazione;

- Domenica: Diretta TV fase finale con Gara1 e Gara2.

Al termine di Gara 1 e di Gara 2 i primi tre classificati di ogni classe ricevono i premi d’onore previsti dall’Organizzatore. All’interno della classe KZ2 è prevista una premiazione per la KZ2 Under 18 e per la KZ2 Master.

Il Campionato Italiano ACI Karting 2024 prevede l’assegnazione dei seguenti titoli:

- Campione Italiano Karting Conduttori MINI Gr.3 Under 10 (nati dal 1° Gennaio 2014);

- Campione Italiano Karting Conduttori MINI Gr.3;

- Campione Italiano Karting Conduttori OK-N J;

- Campione Italiano Karting Conduttori OK-N;

- Campione Italiano Karting Conduttori KZ2;

- Campione Italiano Karting Conduttori KZ2 Under 18 (nati dal 1° gennaio 2006);

- Campione Italiano Karting Conduttori KZ2 Master (nati fino al 31 dicembre 1983).

Importante programmazione Media:

Su ACI Sport TV (sul canale 228 di Sky e 52 di Tivù-Sat) l’evento potrà essere seguito in diretta TV, diretta Live Streaming e on demand sul sito www.acisport.it, e nella pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting all’indirizzo https://www.facebook.com/ACIKarting.

Un servizio televisivo sarà trasmesso la settimana successiva su ACI Sport TV, RAI Sport e altre emittenti nazionali e di area su tutto il territorio nazionale.

Sul Corriere dello Sport martedì 23 aprile, pagina speciale con foto e commenti sull’evento.

Su ACI Radio sono previsti collegamenti e interviste.

Sul sito ACI Sport https://www.acisport.it/it/CIK/home sono pubblicati comunicati stampa a presentazione e commento, un’ampia fotogallery, risultati, classifiche di campionato, link per Live Timing e Live Streaming.

Il calendario del Campionato Italiano ACI Karting 2024.

Il Campionato Italiano dopo Triscina proseguirà nelle altre tappe del 19 maggio a La Conca (Muro Leccese), 23 giugno a Val Vibrata, 21 luglio a Sarno, e conclusione il 22 settembre a Lonato con l’aggiunta dei kart storici della Legend. L’8 settembre a Viterbo si disputerà la prova unica riservata alla KZN.

21/04/24 - TRISCINA - Mini Gr.3 Under, Mini Gr. 3, OKNJ, OKN, KZ2.

19/05/24 - LA CONCA - Mini Gr.3 Under, Mini Gr. 3, OKNJ, OKN, KZ2.

23/06/24 - VAL VIBRATA - Mini Gr.3 Under, Mini Gr. 3, OKNJ, OKN, KZ2.

21/07/24 - SARNO - Mini Gr.3 Under, Mini Gr. 3, OKNJ, OKN, KZ2.

08/09/24 - VITERBO - KZN Under, KZN Over.

22/09/24 - LONATO - Mini Gr.3 Under, Mini Gr. 3, OKNJ, OKN, KZ2, 100/125 Legend.

Ufficio Stampa Karting

ACI Sport S.p.A.

Web: http://www.acisport.it/it/CIK/home

E-mail: [email protected]

Facebook: @ACIKarting

Per ricevere la newsletter del Campionato Italiano ACI Karting:

http://www.acisport.it/it/home/newsletter/iscrizione