Folgore, il giovane castelvetranese Pietro Spanò convocato in Nazionale Under 18

Soddisfazione nell'ambiente rossonero per la convocazione in Nazionale LND Under 18 del calciatore castelvetranese Pietro Spanò. Un ragazzo che sta disputando un'ottima stagione con la maglia della Folgore arricchita anche da due splendidi goal realizzati contro il Casteldaccia e Geraci.

Il giovane calciatore è in fase di recupero per via di un infortunio subito nella gara amichevole del 23 marzo scorso a Salemi in occasione di un triangolare. Lo staff medico della Folgore, con l'ausilio del massaggiatore Scianna e del fisioterapista Salvatore Canta, sta cercando di far recuperare pienamente l'atleta in vista del rush finale di campionato e farlo partire per Roma il prossimo 17 aprile.

Questa la nota ufficiale del club rossonero attraverso i canali social:

"Pietro Spanó è stato convocato in Nazionale LND Under 18 il giorno 17 aprile 2024 a Roma presso il Centro Sportivo Accademia Calcio Roma per il raduno territoriale all’Area Centro Sud.

Il ragazzo sta proseguendo il programma terapeutico a cura del fisioterapista Salvatore Canta, dello staff medico della società e del massaggiatore Giuseppe Scianna affinché possa essere guarito dall’infortunio patito nell’amichevole del 23 marzo scorso.

La convocazione di Spanó in Nazionale LND è motivo di vanto e di orgoglio per la nostra società e per il ragazzo che ha tutte le carte in regola per vivere un futuro di gran livello".