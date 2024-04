Interessante incontro sulla Nomofobia. "Il cellulare può diventare oggetto di ossessione"

di: Publiredazionale - del 2024-04-11

Un interessantissimo e stimolante incontro sulla Nomofobia, cioè sulla paura di rimanere non collegato e quindi sulla dipendenza dal cellulare, si è svolto lo scorso 3 aprile nell’auditorium del Centro Polivalente di Cultura “Giuseppe Basile” di Castelvetrano.

L’iniziativa, promossa dal locale Circolo MCL, presieduto da Giuseppina Italia Bellina, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” e la Fraternità Betlemme di Efrata, ha avuto come suo centro una puntuale, documentata ed efficace relazione dell’avv. Gianfranco Amato – direttore dell’Osservatorio Famiglie Regione Siciliana – il quale ha evidenziato come il telefonino non sia ormai solo uno strumento di comunicazione, ma la porta di accesso alle nostre relazioni sociali online, e come, per questo motivo, abbia assunto delle valenze affettive che rientrano nel meccanismo di attesa e gratificazione.

In tal senso, il cellulare può diventare oggetto di ossessione quando assolve a funzioni di gratificazione, che sostituiscono altre mancanze o bisogni. Il relatore si è quindi soffermato sulle conseguenze sia personali che sociali che un utilizzo non appropriato di questo strumento comporta, indicando nel contempo alcune possibili soluzioni che, sia a livello familiare, sia a livello di agenzie educative, possono essere intraprese per indurre ad un uso sostenibile del telefonino, con l’obiettivo di offrire alle persone uno stimolo capace di riattivare la propria vita onde rimettersi in gioco con modalità atte a favorire una corretta vita di relazione.

L’auspicio è che tale opera di sensibilizzazione, rispetto a un problema che diventa ogni giorno più grave e pressante, possa continuare e raggiungere, a cura delle istituzioni e delle scuole, una platea la più numerosa possibile.