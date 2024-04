Tutto pronto per la 9ª edizione di “Io Incanto”, venerdi 12 aprile all’Agorazein di Marinella di Selinunte

di: Redazione - del 2024-04-09

La “Bottega della Musica”, associazione culturale nata a Palazzo Adriano nel 2016 e a Castelvetrano nel 2019, presieduta dalla docente di canto moderno Maria Mistretta e con la collaborazione di Peppe Aleci “organizzatore del contest canoro “io incanto” ha deciso di portare nella nostra Castelvetrano la nona edizione di “Io incanto”.

Un concorso canoro mirato alla ricerca di nuove voci e prevede in giuria la presenza di giudici competenti come Marco Vito (Vocal coach Rai e Mediaset), Sonia Addario (Vocal coach e giudice del muro All Together now Canale 5 Mediaset) e Matteo Tateo (Produttore Discografico, editore, compositore, autore, Sound Engineer, talent scout Rai, Mediaset e Sky).

A partecipare al contest saranno gli alunni della “Bottega della musica” di Mistretta Maria. Tale concorso con iscrizione libera, verrà svolto il 12 aprile 2024 a Marinella di Selinunte, “Via Persefone, 40, presso il locale “Agorazein” e prevede il suo inizio alle ore 17:00.

Per maggiori informazioni puoi contattare https://www.facebook.com/peppe.aleci dove puoi scaricare il modulo di iscrizione direttamente da Facebook.