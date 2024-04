Questione sicurezza Ospedale di Castelvetrano, richiesta chiarimenti Pd e M5S a Schifani

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-10

Dopo l'aggressione avvenuta nei giorni scorsi e le problematiche sulla carenza di personale all'Ospedale di Castelvetrano ( ve ne avevamo parlato in questo articolo ) sono stati richiesti chiarimenti al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, all’Assessore Regionale per la salute Giovanna Volo da parte dei deputati del M5S e PD: Giambona Mario, Catanzaro Michele, Burtone Giovanni, Chinnici Valentina, Cracolici Antonino, Dipasquale Emanuele, Leanza Calogero, Safina Dario, Saverino Ersilia, Spada Tiziano Fabio e Venezia Sebastiano.

Ecco il testo dell'interrogazione: "Premesso che il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano è una struttura sanitaria dell'ASP 9 di Trapani, sita nel comune di Castelvetrano, afferente al Distretto Sanitario 54; esso costituisce un polo sanitario molto importante e di riferimento per il bacino di utenza del territorio in quanto eroga servizi indispensabili per i cittadini; all’odierno interrogante è stato segnalato che tale presidio, ormai da qualche anno, è caratterizzato da una preoccupante carenza di medici nei reparti di medicina interna, di nefrologia, di chirurgia e soprattutto nell’area d’emergenza a cui si è aggiunto la preoccupazione della mancanza di sicurezza nei confronti del personale sanitario in servizio;

è stato, infatti segnalato che l’ospedale già da qualche tempo è interessato da un ridimensionamento dei locali per i lunghi lavori dovuti all’ammodernamento dell’ospedale che ha modificato l’accesso al pronto soccorso e che stanno arrecando problemi di sicurezza all’interno del presidio ospedaliero nei confronti del personale in servizio, mancanza di sicurezza che si ravvisa in particolare davanti l’ingresso del complesso operatorio dove quotidianamente si assiste all’assemblamento dei parenti che raggiungono tale ingresso attraverso quello principale dell’ospedale che non è presidiato dalla guardia giurata;

carenza di personale e mancanza di sicurezza che rende più difficoltoso il lavoro dei sanitari costretti a lavorare con sovraccarico di lavoro e a dover fronteggiare frequenti aggressioni sia fisiche che verbali da parte di parenti o dagli stessi pazienti;

a tale proposito recenti notizie di cronaca hanno riportato l’ennesima notizia sulla aggressione al personale sanitario in servizio presso l’ospedale di Castelvetrano ed in particolare ad un operatore socio sanitario colpito al viso da parte di un parente di un ammalato che ha anche aggredito verbalmente una dottoressa;

da fonti di stampa si è appreso, inoltre, che sul fronte sicurezza l’Anaao, il principale sindacato degli ospedalieri, ha fatto un sondaggio tra i camici bianchi in Italia ed è risultato che l’81% del personale ha subito aggressioni compiute dal paziente solo nella metà dei casi (51,3%), altre volte sono stati i suoi parenti o accompagnatori, di questo 81% il 23% sono state aggressioni di tipo fisico e il 77% verbale e solo una piccola percentuale denuncia mentre il 69% non denuncia;

Considerato che la carenza di personale soprattutto nelle aree di emergenza, che quotidianamente sono assaliti indiscriminatamente da moltissima utenza che ha sempre più difficoltà nell’accesso all’assistenza sanitaria territoriale e il problema della sicurezza nell’ospedale sono due questioni che costituiscono un serio problema che va affrontato con urgenza a tutela del personale sovraccarico di lavoro e dei cittadini;

a subire le conseguenze della pesante carenza di organico sono i medici, il personale e i pazienti, a cui dovrebbe essere garantita la qualità delle prestazioni e il diritto alla salute che costituisce un diritto fondamentale e inviolabile di ogni persona e un interesse collettivo, costituzionalmente garantito e previsto all’art. 32 che sancisce espressamente che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti";

com’è noto, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tutela il diritto alla salute attraverso le proprie strutture, servizi e attività, persegue la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, secondo i principi dell’universalità, dell’uguaglianza e dell’equità;

la problematica insorta nel presidio di Castelvetrano, a causa dei lavori di ammodernamento che stanno di fatto aggravando la questione della mancanza di sicurezza oltre la carenza di personale ha determinato una violazione dei suddetti principi la cui tutela richiede l’immediato intervento di questo governo, in quanto sta creando gravissimi disservizi e disagi per l’utenza del territorio di Castelvetrano e la compressione del diritto del personale sanitario in servizio a lavorare in luogo in cui non vi sia un serio problema di sicurezza alla loro incolumità;

Per sapere se il Governo sia a conoscenza del perdurare della problematica riguardante la vacanza di organico del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano (TP) e se, in riferimento a detta questione, non ritenga opportuno intraprendere ogni iniziativa utile per sopperire a tale carenza al fine di garantire all’utenza del comprensorio di Castelvetrano il legittimo diritto ai servizi, alla tutela e alla salvaguardia della salute;

se il Governo sia a conoscenza della problematica relativa alla paventata mancanza di sicurezza nei confronti del personale sanitario in servizio presso il Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele II di Castelvetrano (TP) e se sia a conoscenza dell’ennesima aggressione subita dal suddetto personale sanitario;

quali iniziative, interventi, azioni e misure intenda intraprendere, nel più breve tempo possibile, al fine della risoluzione delle criticità e problematiche evidenziate in narrativa per garantire il diritto alla salute e all’incolumità fisica e mentale del personale sanitario in servizio e se intenda riferire sullo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento riguardanti il presidio ospedaliero che sono causa di aggravamento dei problemi di sicurezza e disagi subiti dal personale e dai cittadini".