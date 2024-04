Crisi idrica, agricoltura in ginocchio. Consulta: "Pozzi e dighe le uniche soluzioni"

di: Comunicato Stampa - del 2024-04-12

In un recente dibattito la consulta spontanea per l'agricoltura ha cercato di sensibilizzare sul problema dell'acqua in una stagione che si preannuncia drammatica visto lo stato dei consorzi ed il clima che non fa preavvisare nulla di buono per il troppo caldo e la siccità diffusa.

Secondo quanto espone la consulta attraverso una nota, una soluzione ci sarebbe: "Una delle poche soluzioni possibili, visto che le perdite di acqua sussistono, sarebbe riattivare pozzi in disuso, chiedere che vengano realizzati nell’immediato nuovi pozzi, come da autorizzazioni di attingimenti che il Genio Civile probabilmente ha messo nell’ultimo cassetto della scrivania.

La Regione Sicilia potrebbe proporre in deroga agli aiuti de minimis, aiuti in conto capitale al 70% per ripristino, realizzazione di pozzi e sistemi di induzione. Altro intervento va fatto necessariamente sulle dighe e sulla loro razionale gestione di funzionamento e contenimento delle acque piovane senza disperdere il patrimonio acqua.