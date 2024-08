Poggioreale, grande partecipazione alla presentazione dei volumi del giornalista Mariano Pace

di: Redazione - del 2024-08-05

Si è tenuta a Poggioreale, all’interno dell’aula consiliare, la presentazione ufficiale dei quattro volumi contenenti la raccolta di articoli su Poggioreale. Sono oltre seimila articoli, scritti, in quarant’anni, dal giornalista Mariano Pace (anche nostro collaboratore), pubblicati sul Giornale di Sicilia, relativamente al periodo: agosto 1984-dicembre 2023.

La cerimonia è stata organizzata dal comune di Poggioreale. A porgere i saluti: il sindaco di Poggioreale Carmelo Palermo. Hanno presenziato, tra gli altri: il Signor Prefetto di Trapani Daniela Lupo, il Tenente dei Carabinieri del Comando Compagnia di Castelvetrano Mario Bezzeccheri, l’artista Sasà Salvaggio, il giornalista Vincenzo Di Stefano, il presidente del consiglio comunale di Poggioreale Sandro Ippolito, il sindaco di Salaparuta Michele Antonino Saitta.

“Ti ringrazio con il cuore -ha evidenziato il sindaco Carmelo Palermo rivolgendosi a Mariano Pace- per il tuo eccellente lavoro giornalistico che hai espletato per 40 anni a servizio della nostra comunità di Poggioreale. Io spero che tu possa avere, per il futuro, tanta salute e tanta forza e tanta attenzione che hai sempre avuto nel tuo lavoro giornalistico per potere continuare a scrivere le tante cose che con l’aiuto di Dio e delle Istituzioni riusciremo a fare per il nostro paese”.

A seguire, si è registrata la proiezione del video contenente 40 articoli, scritti da Mariano Pace, uno per ogni anno. E poi il preziosissimo ed applauditissimo intervento musicale del giovane maestro Pietro Vaccaro che ha eseguito con il sax. la colonna sonora del film: ”Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore.

“La prima cosa che mi ha colpito entrando qui -ha rimarcato il Prefetto di Trapani Sua Eccellenza Daniela Lupo- è quella di vedere tanta gente partecipare a un evento. Non è scontato, ed è una cosa bellissima, perché vuol dire che la comunità c’è ed è viva attorno a un evento culturale. La seconda cosa che mi ha colpito è stata quella che incontrando Mariano Pace mi ha detto: io ho sempre cercato di narrare il bello. Con i miei articoli sono stato al servizio della comunità, della collettività. Mi piace concludere il mio intervento -ha proseguito il prefetto Daniela Lupo- visto che parlo con un giornalista citando le recenti espressioni del nostro Presidente della Repubblica Mattarella che ha evidenziato l’importanza dell’obiettività, dell’essere al servizio e non servo, della potenza dell’informazione corretta al servizio della nostra democrazia”.

“A Mariano Pace mi lega un rapporto -ha rimarcato il presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito- di lunghissimi anni. Magari tanti di noi hanno letto nel corso di questi 40 anni i suoi articoli non dandole l’importanza che meritano. Oggi però vedendo la proiezione del video e avendo qui uno storico come Mariano Pace è molto importante perché trasmette delle emozioni indescrivibili. Ringrazio ancora Mariano Pace, a nome mio e di tutto il consiglio comunale, per avere contribuito con i suoi articoli a fornire un’ impronta culturale, sociale, sportiva, politica al nostro paese”.

Sasà Salvaggio, nel suo sempre “colorito” intervento, ha voluto sottolineare l’importanza della “conservazione della memoria storica anche di un piccolo paese” attraverso la raccolta di 40 anni di articoli giornalistici scritti dall’amico Mariano Pace”.

Vincenzo Di Stefano, dopo avere ricordato che Mariano Pace ha rappresentato, oltre trent'anni fa, per lui giovane giornalista, un modello di riferimento, è passato a sottolineare l'importanza del giornalismo locale e dei giornalisti che operano sul territorio. Per parlare poi del valore della raccolta di articoli pubblicata: "La sua funzione è fondamentalmente quella archivistica, rivolta agli studiosi e agli storici. Una raccolta come questa -ha concluso Di Stefano- costituisce un fondamentale punto di riferimento per chi fa ricerca, perché ricostruisce quarant'anni della vita e dell'attività, soprattutto amministrativa, di una comunità".



Per Mariano Pace è arrivata anche la consegna di un attestato di “riconoscenza” per il suo impegno profuso in 40 anni sia come Dirigente del comune di Poggioreale che come cronista. Attestato a firma del sindaco Carmelo Palermo e del presidente del consiglio comunale Sandro Ippolito. E sempre per Mariano Pace è arrivata al sindaco Carmelo Palermo la lettera di “compiacimento e gratitudine” del direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano.

Alla presentazione della raccolta dei volumi hanno partecipato anche: l’assessore comunale di Poggioreale Andrea Cantavespre, i consiglieri comunali Antonino Nicolicchia ed Emiliana Scagnetti, l’assessore comunale di Salaparuta Manuela Augello, il parroco Don Charles, il comandante della stazione carabinieri di Poggioreale Giovanni Ferraro, Francesca Zummo, in rappresentanza del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa. E poi: Giuseppe Lombardo, presidente dell’Associazione S.Antonio Protettore di Poggioreale, G.Battista Nicolicchia, presidente Associazione Musicale S:Antonio, Vincenza Nicolosi, presidente Associazione S.Giuseppe, Sandra Ammavuta responsabile Azione Cattolica, Carmela Russo responsabile Caritas.

Nella foto, da sinistra: Sasà Salvaggio, Sandro Ippolito, Vincenzo Di Stefano, il Prefetto Daniela Lupo, Mariano Pace, il sindaco Carmelo Palermo.