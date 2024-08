Il "Comitato Seggio" scrive al sindaco: "Pulizia e sorveglianza nella zona ex Pastificio Dia"

di: Redazione - del 2024-08-05

(ph. repertorio da google.maps)

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta del Comitato Seggio, rappresentato dal sig. Mario Signorello che riguarda lo stato di pulizia e sorveglianza della zona dell'ex Pastificio Dia da tempo sempre luogo di abbandono di rifiuti e di degrado.

"Abbiamo motivo di pensare che non si sia fatto abbastanza per quanto riguarda la pulizia e la sorveglianza della zona ex Pastificio Dia. Ci duole il cuore sottolineare che le amministrazioni precedenti non abbiano saputo interpretare le necessarie e umane esigenze della gente che abita nei pressi.

In tempi passati, associazioni di volontariato e cittadini privati hanno stoicamente pulito e mantenuto decorosa la zona con grandi sacrifici pur non avendone i mezzi. Abbiamo più volte segnalato alle amministrazioni precedenti la criticità di questi posti non avendo mai avuto un riscontro positivo.

Nonostante abbiano installato alcune telecamere per monitorare la zona, la sorveglianza è stata trovata priva di risultati. Le "telecamere" non sono infatti operanti. La zona ha dato luogo a manifestazioni, raduni di ragazzi, giochi con aereoplanini, gare di macchinine, nonché zone di passeggio per famiglie e bambini, e potrebbe ancora farlo, ma questo non è più avvenuto. La situazione più grave che si palesa costantemente riguarda i rifiuti scaricati in maniera indiscriminata da "onesti cittadini".

Le chiedo pertanto, come Presidente del "Comitato Seggio", di fare proprie le nostre preoccupazioni e di agire. Ci auguriamo che possa Lei in qualche modo tenere conto della gente e dei tanti bambini che vi abitano e che possa fare ciò che é in Vostro potere per far rivivere questo posto abbandonato a se stesso. Noi, in qualità di Comitato, siamo a sua completa disposizione. Saluti, Mario Signorello".