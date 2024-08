Marinella, avviati i lavori per il ripristino totale del campetto di calcio

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-05

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino, messa in sicurezza e riqualificazione del campo di calcetto in piazza Stazione a Marinella di Selinunte. I lavori promossi e coordinati dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini, sono stati resi possibili grazie anche alla collaborazione delle imprese locali S.V. Business srls, Edil Group Società Cooperativa, Ginnic Club Vanico srl, Fratelli Clemente srl e MIA srl, che si sono dimostrate sensibili fin da subito a ridare dignità ad uno spazio da troppo tempo lasciato all’incuria e all’abbandono dove tantissimi nostri giovani trovano nonostante tutto un luogo di svago e di attività sportiva.

I lavori consistono nella sistemazione e rifacimento del nuovo manto sintetico, nella rimozione di sterpaglie e spazzatura e nel ripristino delle porte e della rete di recinzione, il tutto nell’ottica di un intervento - al momento temporaneo- utilizzando prodotti sicuri che non presentino pericoli per la salute degli utilizzatori e riducano quantomeno al minimo la possibilità di incorrere a rischi, i lavori sono sono resi necessari m per garantire soprattutto la sicurezza dei giovani fruitori del campo di calcetto, che così come si presentava non era affatto idoneo a svolgere l’attività ludica.

Un ringraziamento speciale va all’assessora Rosalia Ventimiglia che ha coordinato l’azione di recupero ed ha interloquito positivamente con tutti i partner del progetto.