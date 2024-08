Tratto di mare vicino depuratore a Marinella nella norma. Lentini: “A lavoro per risolvere la questione”

del 2024-08-06

Le acque nel mare a Marinella nelle vicinanze del depuratore sono nella norma. Giunge questo dato dal comune di Castelvetrano che dopo esami effettuati ai campioni di acqua i risultati sono incoraggianti.

Il problema rimane nel sistema di scarico. Il primo cittadino di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, annuncia che fra non molto il Comune si adopererà per avviare la progettualità e risolvere il problema delle acque da depurare. "Avviare un progetto per risolvere la questione". Ha riferito il sindaco di Castelvetrano.