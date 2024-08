Triscina, successo di pubblico ieri per la commedia “Me maritu lu dutturi è malato”. Risate e riflessioni sul tema della ludopatia

del 2024-08-03

Grande successo di pubblico ieri sera al Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia di Triscina per la prima in scena della commedia dialettale “Me maritu lu dutturi è malatu”. Risate e divertimento per le gag e le battute degli attori che hanno intrattenuto il numeroso pubblico che con oltre 600 presenze ha riempito il teatro. Lo trama dello spettacolo (questa sera in scena la seconda serata con possibilità di acquistare i biglietti al botteghino) ha offerto in chiave uno spaccato della società odierna in cui la ludopatia rappresenta uno dei problemi che affliggono la società odierna e sull'importanza del ruolo della famiglia.

Durante l’intervallo sul palco scenico si è tenuto l’intervento del Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini che si è complimentato con gli attori e l’organizzazione esprimendo parole di apprezzamento per l’utilizzo del dialetto siciliano motore di unione di quel senso di comunità che Castelvetrano sta iniziando a ritrovare grazie a cittadini, associazioni e imprenditori che si stanno prodigando nell’interesse della comunità castelvetranese realizzando opere e svolgendo servizi a costo zero per le casse comunali.

Sul palcoscenico anche l’intervento del noto imprenditore castelvetranese Ing. Battista Quinci, Presidente della Fondazione Energia Italia che ha prospettato la visione di impegno sociale della Fondazione con tanti progetti in cantiere nell’interesse della comunità locale e non solo.

“La realizzazione del nostro impegno sociale passa anche attraverso l’aiuto dei cittadini tramite il 5 per mille e una solida cultura alla donazione la cui destinazione, ad impatto quasi zero per ogni persona, diventa parte fondamentale per la realizzazione di opere e interventi di interesse meritevole dello sviluppo culturale del territorio. Abbiamo in programma diverse campagne sociali, visionabili sul sito www.fondazioneenergiaitalia.info, alle quali tutta la comunità può contribuire, in diverse modalità, alla loro realizzazione.”

In foto l'Ing. Battista Quinci durante il suo intervento e il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini