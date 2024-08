Fiamme all'interno di un magazzino, paura in via Campobello

di: Redazione - del 2024-08-05

Nel pomeriggio di ieri, per cause che sono in fase di accertamento, sono divampate delle fiamme all'interno di un magazzino di metallo ubicato in via Campobello nelle vicinanze della Chiesa di Santa Lucia. Il materiale contenuto all'interno del vano andato a fuoco ha sviluppato fiamme che hanno minacciato anche le abitazioni presenti nelle vicinanze.

Nonostante la presenza in prossimità dell'incendio del Comando dei Vigili del Fuoco di Castelvetrano, ad intervenire sono stati i colleghi di Mazara del Vallo per via di una serie di interventi richiesti che li hanno tenuti occupati.