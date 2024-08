Partanna, banda di ladri ancora in azione. Diverse le segnalazioni

di: Redazione - del 2024-08-05

In pieno giorno ieri una banda di ladri a bordo di una Bmw Coupe di colore grigio scuro ha tentato di mettere a segno l'ennesimo colpo a Partanna. L'insistente "citofonare" in un'abitazione della centralissima via Crispi ha fatto si che la ragazzina, presente in casa, prima rispondere si è affacciata sul balcone ed i presunti ladri si sono dati alla fuga.

I familiari della ragazzina hanno subito allertato i carabinieri che prontamente si sono messi sulle tracce dei presunti malviventi. Un fenomeno che da mesi terrorizza gli abitanti delle varie cittadine del Belice.

Dopo le segnalazioni giunte in redazione s'invita l'intera comunità partannese a prestare attenzione avvisando le forze dell'ordine, in questo momento particolare di svuotamento del paese nel periodo estivo.