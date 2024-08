di: Redazione - del 2024-08-07

Una buca pericolosa segnalata da alcuni nostri lettori a Marinella di Selinunte in via Marco Polo in prossimità della via della cittadella. Specialmente per i tanti conducenti a due ore che percorrono la strada che costeggia la tanto frequentata spiaggia dell'Acropoli di Selinunte la buca potrebbe rappresentare un grosso pericolo.