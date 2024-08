Marinella, a breve il nuovo Parco Giochi in piazza Stazione

di: Redazione - del 2024-08-07

Sono in corso i lavori di rifacimento del parco giochi di Selinunte. La nuova area destinata ai bambini sarà denominata "I Giochi di Marinella" e si trova in piazza Stesicoro comunemente conosciuta come piazza Stazione.

Il progetto, ideato da Pietro Nastasi ex Presidente del Rotary Club di Castelvetrano durante l'anno sociale 2022/23, ha finalmente preso vita dopo due anni di attesa per ottenere le necessarie autorizzazioni. Finanziato dal Rotary Club e da donazioni private, il parco giochi sarà probabilmente inaugurato entro questa settimana.