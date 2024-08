Progetto Triscina: "Il sindaco intervenga, la nostra borgata è abbandonata"

del 2024-08-09

Una lettera aperta dell'Associazione Progetto Triscina che chiede a gran voce al sindaco Lentini di intervenire nella borgata.

"Abbiamo letto con piacere la notizia dell' accordo stipulato fra il sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini e il direttore del parco archeologico di Selinunte, dott. Felice Crescente riguardo l'importante convenzione che prevede, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 11 luglio 2023, che il parco archeologico versi al comune il 15% degli incassi e dove si evince che il Comune dal canto suo si impegnerà a realizzare interventi finalizzati a garantire attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, di promozione turistica e di intrattenimento, al fine di fornire al visitatore ed ai cittadini maggiori servizi ed una migliore vivibilità delle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina. Bene! Le persone intelligenti lavorano e si adoperano a beneficio di un unico territorio".

"Plaudiamo al nostro Sindaco che continua ad intervenire concretamente su più fronti per affrontare i problemi che attanagliano Castelvetrano e le due borgate, nonostante il suo insediamento risalga ad un mese fa e nonostante abbia ereditato gravosi e atavici problemi. Una cosa, comunque, la devo evidenziare fermamente, dice Danimarca, presidente dell'associazione "Progetto Triscina".

Siccome Triscina è stata dimenticata dalle varie amministrazioni che si sono avvicendate negli ultimi anni, invito il Sindaco a destinare principalmente buona parte degli incassi a questa borgata rivierasca, purtroppo ancora abbandonata a sé stessa, affinché si possano migliorare le condizioni della stessa. Si pensi pertanto alla sicurezza, al decoro, al rilancio turistico anche di questa borgata.

Bisogna pensare, dunque, urgentemente all'ingresso del Parco archeologico, lato Triscina e riaprire il sito per rilancio turistico. Almeno questo era l' intento iniziale del magnifico progetto dell' entrata parco e l'Europa per questo l'ha finanziato".



Triscina per tantissimi anni è stata abbandonata a sé stessa e adesso è arrivato il momento di intervenire in maniera determinata per il riscatto della borgata.

"Faccio presente, continua Danimarca, che il sindaco è venuto per un sopralluogo, ha incontrato la nostra associazione. Siamo andati all' ingresso del parco, ma aprendo il cancello non si poteva mettere un piede, così il primo cittadino ha preso contezza dello stato di degrado in cui versa il sito.

Ci auguriamo intanto che si possa procedere alla bonifica del sito al più presto. Questo è l' intento del Sindaco, in seguito piano piano verranno le altre opere e qualche iniziativa si potrà realizzare.

Ricordo a tutti, conclude Danimarca, che questo è stato un luogo di intrattenimento culturale e sociale, dove insistevano negozi e bar da ristoro e dove un tempo la nostra associazione ha realizzato magnifici eventi artistici e musicali".