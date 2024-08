Rifiuti siciliani in Turchia, i sindaci lanciano l'allarme per i costi esorbitanti

di: Redazione - del 2024-08-09

I rifiuti siciliani volano oltre i confini nazionali con un aggravio sempre più pesante per i bilanci degli enti locali. Quasi seimila tonnellate di rifiuti siciliani andranno in Turchia. Fra dieci giorni, infatti, la nave della Marina Militare partirà da Augusta alla volta dell'impianto di Aliaga nella provincia di Smirne, sulla costa egea.

I rifiuti era già stati dirottati in Danimarca, Olanda e Finlandia, adesso una nuova meta per la spazzatura dei siciliani che supererà i confini europei dopo un lungo viaggio di oltre mille chilometri. I sindaci iniziano a protestare perchè gli aiuti della Regione non bastano mettendo a rischio le casse comunali.