Colonnina Enel surriscaldata, vigili in azione a Marinella. Black out notturno in zona Stazione

di: Redazione - del 2024-08-09

Seconda colonnina Enel surriscaldata dopo quanto avvenuto qualche domenica fa ad un'altra sempre in zona Stazione a Marinella di Selinunte. Ieri sera, nel corso del consueto mercatino estivo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Castelvetrano che hanno messo in sicurezza la colonnina ed avvisato i tecnici Enel.

I Vigili sono stati chiamati da cittadini per via del forte odore di bruciato proveniente dalla centralina posta ai lati della trafficata via Persefone, strada che costeggia la piazza Stesicoro (Stazione).

Durante le ore notturne la zona di piazza Stazione è rimasta senza corrente elettrica. La situazione è tornata alla normalità alle prime luci dell'alba.