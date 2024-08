Selinunte, alla luce un nuovo piccolo Tempio nella zona dell'Acropoli

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-08-09

Riaffiora un Tempio nel corso della campagna di scavi effettuata da archeologi della New York University e dell’ateneo di Milano che riguardano gli studi sul grande santuario urbano sull’acropoli. Da quanto riporta il GdS.it: "Nuovi edifici legati all’area sacra tra età arcaica e classica e una struttura che al momento sembrerebbe un piccolo tempio, pari a circa due terzi del Tempio R".

La scoperta durante le operazioni nel grande accesso monumentale a nord-ovest, un pozzo circolare, diversi oggetti, monete e una struttura che rappresenterebbe un tempietto ad oggi sconosciuto, di dimensioni ridotte e senza alcun colonna.

Secondo quanto riporta il GdS.it: "le ricerche hanno permesso di confermarne la datazione, tra il Corinzio Medio e il Corinzio Tardo, ovvero tra il 580 e il 570 avanti Cristo e di studiare le tecniche di costruzione, il sollevamento e la messa in opera dei blocchi. Lo scavo di quest’anno ha permesso di aggiungere notizie sui primi 50 anni di Selinunte (630-570 avanti Cristo): in un primo piano di calpestio in sabbia sono stati ritrovati molti reperti ceramici greci databili tra la fine del VII e l’inizio del VI secolo avanti Cristo".