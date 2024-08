Ex alunni della Scuola Elementare Ruggero Settimo riuniti dopo 30 anni

di: Redazione - del 2024-08-07

Rimpatriata degli ex alunni della scuola elementare Ruggero Settimo anno scolastico 1994. Nonostante siano passati 30 anni tutti si dicono uniti come prima. Con grande impegno e con tanto entusiasmo e ed affetto di sempre gli ex compagni di classi delle elementari si sono riuniti presso Hotel Admeto.

La stessa location dove trent'anni prima era stata festeggiata la conclusione del primo segmento di vita scolastica. Il tutto avvenuto alla presenza delle care maestre. Un affettuoso pensiero è stato rivolto anche ai compagni che per motivi di lavoro non erano presenti.

Presenti: Rosa Liotta, Valentina Aiello, Cinzia Vella, Alessandro Pompeo, Rosalba Ditta, Nicolò Titone, Antonio Raeli, Enza Raeli, Claudio Lima, Daniela Angileri, Eva Lipari, Bianca Caruso, Valentina Danimarca, Francesca Pezzano, Stefania Palermo, M.Elena Ciullo, Antonio Cangemi, Sabrina Buscaino, Daniele Torrente, Teresa Pisani, Eleonora Rizzo, Vincenzo Dilluvio. Insegnanti : Caterina Di Stefano, Rachele Bonavita (Chela) e Francesca Di Stefano.