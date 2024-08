No ad accorpamenti per il secondo circolo didattico ‘Giuseppe Di Matteo‘. Il TAR boccia la norma regionale e dà ragione al Comune

del 2024-08-08

Niente smembramento per il circolo didattico 'Giuseppe Di Matteo'. No a ad altri accorpamenti, dunque, con gli altri Istituti cittadini. A stabilirlo è stata il Tar di Palermo accogliendo il ricorso presentato dal Comune quando era sindaco Enzo Alfano, tramite l'ufficio legale guidato dall'avvocato Francesco Vasile. L’opposizione era stata presentata al decreto a firma dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano, con il quale venne approvato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025.