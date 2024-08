Festa grande per il bronzo conquistato dall'atleta Nino Pizzolato

di: Mariano Pace - del 2024-08-11

(ph. belicenews.it)

Tante persone hanno gremito venerdì pomeriggio 9 agosto 2024 la sala conferenze di piazza Mercato a Salaparuta per fare il “tifo” per il concittadino: Nino Pizzolato, impegnato nella gara di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Per l’occasione l’amministrazione comunale ha curato l’installazione di uno schermo per assistere in diretta streaming all’esibizione del proprio beniamino. E le attese della vigilia non sono state tradite. Infatti Nino, alla fine è riuscito a salire sul podio, conquistando la medaglia di bronzo, nella categoria fino a 89 Kg., sollevando 384 kg.

Gongolante di felicità il papà di Nino Pizzolato, Giacomo volato a Parigi con la moglie Franca per seguire le gesta del figlio. “E’ stata una gara mozzafiato -dice papà Angelo- l’emozione è salita alle stelle. Alla fine è andata bene. Vincere due medaglie olimpiche non era facile per nessuno neanche per quelli che si sentivano i leoni della disciplina e il nostro Nino c’è l’ha fatta”.

Soddisfazione notevole per Giuseppe Roppolo, neo- assessore comunale allo Sport, Turismo, Spettacolo di Salaparuta.

“Venerdì 9 agosto è stata una giornata grandiosa per Salaparuta -ha esordito l’assessore Roppolo-Assistere in diretta alla gara olimpica di Nino è stata una grandissima emozione. Vedere tutta la comunità di Salaparuta incollata allo schermo è stata la testimonianza dell’affetto che i cittadini hanno verso il nostro Nino. Abbiamo tutti sofferto -prosegue l’assessore Roppolo- trattenuto il fiato e tifato fino alla fine per lui. Come Assessore allo Sport, Turismo, Spettacolo di questo comune posso solo provare profondo orgoglio per questo nostro concittadino che, per ben due volte, è salito sul podio olimpico portando a casa il bronzo".