Tre Fontane, disservizi Enel, residenti lanciano una petizione

Nella frazione balneare di Tre Fontane a Campobello di Mazara, si registrano valori anomali di bassa tensione nella fornitura rete elettrica. Durante la stagione estiva soprattutto nei periodi di caldo afoso, la tensione è notevolmente bassa (150/180 v), creando malfunzionamenti e/o guasti degli elettrodomestici per intere giornate nei mesi da giugno ad agosto.

Questi disservizi sono diventati una costante frustrazione per tutti gli abitanti e le attività economiche commerciali (bar, pizzerie, stabilimenti balneari ecc.)

Da anni, l'ente preposto alla distribuzione, "Enel Distribuzione", registra notevoli reclami da parte dell'utenza che paventano valori non conformi alle norme contrattuali di fornitura. Si è ripetutamente segnalato questa questione attraverso i canali ufficiali di assistenza ricevendo solo qualche intervento non risolutivo o promesse sul miglioramento della rete. Purtroppo, ogni anno, i problemi si ripetono.

Questo non è solo un grosso problema per i singoli abitanti, ma rappresenta anche un danno per la reputazione della frazione balneare, compromettendo la qualità di vita e il turismo.

Chiediamo ad Enel Distribuzione di intervenire risolutivamente per questa situazione insostenibile. Vogliamo una rete elettrica affidabile e stabile a Tre Fontane. Si chiedono azioni reali, concrete e definitive affinché si rispettino gli accordi contrattuali di fornitura.

