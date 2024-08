Torretta, tragedia in mare, muore turista colta da malore

di: Redazione - del 2024-08-12

(ph. Francesco Svizzero)

Una turista cinese, in vacanza con il compagno di origini mazaresi e la figlia, stava trascorrendo delle ore spensierate nel mare antistante la piazzetta di Torretta Granitola a bordo del SUP. Poco dopo la donna è stata colta sicuramente da un malore, i soccorsi avvenuti purtroppo non sono serviti a nulla, la donna è deceduta. Probabile causa una congestione.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, la donna di circa 35 anni, viveva in Germania con il compagno mazarese ed in questi giorni avevano scelto la meta turistica di Torretta Granitola per trascorrere le loro vacanze.

Le persone che hanno prestato il soccorso avevavo chiesto ed ottenuto il defribrillatore al Club Nautico del luogo ma purtroppo per la turista non c'è stato nulla da fare.