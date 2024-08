Marinella, torneo di scacchi al Reef il 19 e 26 Agosto

del 2024-08-16

Reef Selinunte insieme al Circolo del re di castelvetrano organizzano la 5 edizione di scacchi al Reef. I tornei saranno aperti a tutti e si svolgeranno col sistema svizzero.

In questo tipo di torneo, tutti i partecipanti affrontano lo stesso numero di fasi e ottengono una posizione in classifica in base ai risultati. Giorno 19 si svolgerà a cadenza “rapid”, ovvero partite da 10 minuti a testa, mentre giorno 26 sarà a cadenza “blitz” ovvero partite da 5 minuti a testa. Verranno premiati i primi 3 giocatori più il primo Under 16. Quota di iscrizione 5 Euro.