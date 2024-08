Castelvetrano, una proposta contro la desertificazione della città

di: Antonio Colaci - del 2024-08-17

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Antonio Colaci che propone un'idea che l'attuale amministrazione guidata dal sindaco Lentini potrebbe in considerazione e che riguarda il miglioramento ambientale all'interno del territorio della città di Castelvetrano.

"In questi ultimi due giorni sono tante le segnalazioni di cittadini indignati per lo scempio perpetrato sulle spiagge dagli incivili che hanno festeggiato accendendo falò e abbandonando rifiuti. Approfitto di questo momento di particolare sensibilità per l’ambiente del nostro territorio per segnalare una gravissima situazione di degrado su cui ho scritto in tante altre occasioni.

Tra le ultime abitazioni di Castelvetrano e le prime di Campobello di Mazara persiste da diversi decenni una condizione di grave desertificazione che incide pesantemente anche sul clima della nostra Città, soprattutto nelle giornate, sempre più frequenti, di alte temperature e di venti meridionali.

Con un calcolo approssimativo ho valutato in circa 350 ettari il terreno completamente desertificato su cui si potrebbe intervenire effettuando un’opera di forestazione che sarebbe assolutamente migliorativa delle condizioni ambientali per le due cittadine limitrofe. Con il tempo gli alberi concorrerebbero a sanificare un’area su cui si è scaricato di tutto, creando un disastro ecologico di cui raramente si è parlato.

Esiste in Sicilia un Piano Forestale 2021-2025. Non so se il Comune di Castelvetrano possa inserirsi in quel progetto facendosi promotore di un intervento in concorso con il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Ma a mio parere sarebbe auspicabile sia sotto il profilo del decoro che della salubrità dell’ambiente. Si potrebbe creare anche a Sud di Castelvetrano lo stesso virtuoso contesto di cui tanti cittadini usufruiscono nell’area attrezzata della Trinità di Delia, non solo a vantaggio degli abitanti delle Vie Campobello e limitrofe ma anche per migliorare l’aspetto della Città per chi vi arriva da Sud.

Nelle foto che rendono abbastanza evidenti le due diverse situazioni ambientali, il territorio a cavallo dello svincolo autostradale a Sud di Castelvetrano e quello della Trinità di Delia".