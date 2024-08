Il lettore scrive: "Degrado in pieno centro a Partanna, topi e blatte partecipi alle feste"

di: Redazione - del 2024-08-13

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino di Partanna, Salvatore Marchese che evidenzia una situazione inostenibile ed incresciosa in alcune vie del centro della cittadina belicina.

"Volevo segnalare il degrado e l'inciviltà in pieno centro storico nelle vicinanze della piazza principale di Partanna. Siamo in via Genova e la situazione è pessima: spazzatura, erbacce, un lavello, materassi, scarti di materiale edile, e siamo in centro, non in periferia! Tutti lo sanno, ma il comune non interviene a pulire. È passata la festa della sagra della cipolla, siamo in attesa che arrivi la cantante Elettra Lamborghini il 15 e questo è quello che presentiamo ai turisti. L'importante è che ci siano le feste, topi e blatte che ballano partecipi alle feste".