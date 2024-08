Marinella, cane di quartiere investito davanti la Giara muore dopo ore di agonia

di: Redazione - del 2024-08-13

Domenica sera intorno alle 23:30 un cane di nome Escobar è stato investito nei pressi del Ristorante Pizzeria La Giara sulla SS 115 per Marinella. I proprietari del locale hanno prestato soccorso al povero Escobar che dopo ore di agonia non ce l’ha fatta. Secondo una prima ricostruzione i componenti dell’auto pirata dopo l’urto si sono fermati circa dieci minuti e poi sono andati via senza prestare alcun soccorso.

Le guardie zoofile nelle persone di Massimiliano Cascio e Sabrina Borriero hanno presentato un esposto ai carabinieri per rintracciare l’auto pirata. Non si esclude che possa scattare una denuncia nei confronti dell’investitore che non si sarebbe adoperato per potere salvare l’animale. Un pronto intervento poteva forse salvarlo.