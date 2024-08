(VIDEO) Folgore, Cavataio fiducioso: “Squadra pronta per l’inizio di stagione”

di: Redazione - del 2024-08-17

Stagione sportiva che sta per avviarsi per la Folgore di mister Cavataio che dal 22 luglio lavora per preparare al meglio il campionato di Eccellenza che è ormai porte. Ai microfoni di CastelvetranoNews, stamani il tecnico rossonero Filippo Cavataio che esprime la propria fiducia sulla squadra e sull'operato della società.

Resta vigile sul mercato il direttore sportivo Renzo Calamia che nei prossimi giorni potrebbe sferrare un colpo in entrata. Voci di corridoio lasciano pensare all'arrivo di un centrocampista proveniente dall'Emilia Romagna.