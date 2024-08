“Emozionato dai fuochi d’artificio a Marinella” Il racconto di Mauro, figlio di castelvetranesi emigrati al nord

di: Redazione - del 2024-08-20

In foto: Fuochi pirotecnici a Selinunte

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore, Mauro Falzone, figlio di castelvetranesi emigrati al nord che si trova a Marinella di Selinunte per trascorrere le vacanze assieme alla sua famiglia.

"Mi trovo in vacanza in Selinunte poiché, da figlio di castelvetranesi emigrati in nord Italia intorno alla fine degli anni '60, non posso chiudere la porta a quel fortissimo richiamo che la Sicilia costantemente invia alla mia mente. Un richiamo che sa di mare, di sale, di sapori ed odori che tramite un lup temporale mi riportano direttamente a quando ero bambino e solevo trascorrere le mie estati a Selinunte con i miei genitori ed i miei nonni. Tutto cio' fa si che ogni tot tempo io debba obbligatoriamente rispondere a quel richiamo e passare del buon tempo nella splendida Sicilia.

Ieri sera (domenica ndr), con moglie e figlia al seguito, ho avuto modo di assistere alla processione in onore della Madonna di Selinunte e successivamente ai fuochi d'artificio. Gia' alle 21.30 eravamo seduti sulle gradinate di legno di fronte al mare presso lo Scalo; man mano che il tempo passava il porticciolo era sempre piu' gremito di gente intenta a non perdere nulla di cio'che sarebbe stato. Avevo assistito in passato alla medesima processione, ma sinceramente, essendo trascorso molto tempo, non ricordavo esattamente come si sarebbe svolta.

Scoccata la mezzanotte i fuochi d'artificio hanno cominciato a brillare nel cielo accompagnati da una splendida luna piena e dalle incantevoli note dell'Ave Maria di Shubert che riecheggiavano nell'aria. L'atmosfera era magica, i giochi di colore uniti al fragorio degli scoppi mi avvolgevano interamente , ero immerso, ero li', ero dentro a quei giochi di luce, avulso da tutto il resto e l'emozione era talmente forte che non riuscivo a trattenere le lacrime. Ho trascorso dieci minuti fantastici avvolto da un tripudio di emozioni che difficilmente potro' scordare.

Per questi motivi e' mia intenzione complimentarmi con il Comune di Castelvetrano e con la relativa Amministrazione per quanto sono riusciti a mettere in piedi. Fuochi d'artificio in 50 anni di vita ne ho visti parecchi, ma devo dire che quelli di Selinunte li annovero fra i piu' belli cui il mio cuore abbia mai assistito".