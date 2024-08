Il lettore scrive “Defibrillatore negli uffici comunali chiuso con lucchetto”

di: Redazione - del 2024-08-21

Riceviamo e pubblichiamo una nota del nostro lettore Sebastiano Monticciolo, direttore di un ente di formazione di materie sanitarie denominato Primo Soccorso Trapani che segnala la presenza di un defibrillatore non estraibile nei pressi degli uffici comunali.

"Noi oltre a fruire lezione sanitarie a medici e infermieri, promulghiamo la cultura del soccorso sul mondo dei laici dove brevettiamo all’utilizzo del defibrillatore semiotico esterno insieme alle manovre rianimatorie in caso di arresto cardiaco improvviso, insomma creiamo angeli custodi che al posto giusto al momento giusto sanno cosa fare semplicemente facendo una chiamata e l’utilizzo di semplici manovre che salvano la vita. Siamo formati per la Polizia di Stato, Capitaneria di Porto, CSAR aeronautica militare del 37esimo stormo Birgi.

Giorni fa ci trovavamo presso gli uffici comunali principali su Castelvetrano e adiacente all’ingresso principale abbiamo trovato un defibrillatore con accesso al pubblico chiuso a chiave con lucchetto nella teca, per tanto e’ inutilizzabile poiché il vetro che poi è plastica dura e spessa non è frangibile. Pertanto non può essere estrapolato da tale situazione in caso di emergenza dove in caso di arresto cardiaco dopo le manovre rianima. Abbiamo già segnalato tramite email al sindaco sulla situazione riscontra e ci siamo proposti a livello gratuito di creare delle sessioni e propaganda sulla cultura del soccorso".