Task force contro l'abbandono dei rifiuti. Il sindaco Lentini avvisa la cittadinanza

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-21

Task force contro l'abbandono dei rifiuti, il Sindaco di Castelvetrano emana un avviso a tutta la cittadinanza affinchè si possa combattere la brutta piaga che colpisce specialmente le periferie della città e non solo.

Si informa la cittadinanza che a seguito dell’entrata in vigore della legge n.137/2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.105/2023, in sede di conversione è stata introdotta una modifica all’articolo 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente) per cui

"Chiunque (anche il privato cittadino) abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee compie un reato punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro (in caso di rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio).

Qualora il reato venga commesso con l’utilizzo funzionale di un veicolo, quest’ultimo sarà oggetto di sequestro finalizzato alla confisca. Si informa, altresì, che ai sensi dell’art. 15, c. 1 f-bis e c. 3-bis, del vigente Codice della Strada.

Chiunque imbratta la strada con cose gettate dai veicoli in circolazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 216 ad € 866 con ripristino dei luoghi a propria cura e spese.

In considerazione di quanto suesposto si richiama al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti e dalle disposizioni impartite dal vigente Codice della strada.

Si rammenta che la società di raccolta dei rifiuti che serve la nostra Città, offre il servizio gratuito di raccolta ingombranti previo appuntamento al seguente numero verde: 800126795 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 17:00 e al sabato dalle 09:00 alle 13:00). Amate la vostra città e vigilatene il rispetto".