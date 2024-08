Iniziativa “Un calcio alla disabilità” apprezzata dall’onorevole Bica

di: Redazione - del 2024-08-21

Lunedì scorso al Paolo Marino si è svolta la manifestazione a scopo benefico "Diamo un calcio alla disabilità" organizzata dalla ASD Folgore Calcio Castelvetrano, fortemente voluta dal presidente del sodalizio rossonero, avv. Margherita Barraco. Presente l'onorevole Bica di Fratelli d'Italia che dal suo profilo social si è così complimentato:

"Nei giorni scorsi ho partecipato a un evento straordinario presso lo Stadio "Paolo Marino" di Castelvetrano: la partita benefica "Diamo un calcio alla disabilità" tra ASD Folgore Calcio Castelvetrano e U.S Margheritese 2018. Sono orgoglioso di sostenere iniziative che promuovono l'inclusione e valorizzano le abilità di ogni individuo. Lo sport ha il potere unico di unire le persone, superando ogni barriera.

Un plauso particolare va all’Amministrazione Comunale di Castelvetrano e alla neo presidente della Folgore Castelvetrano Margherita Barraco per il suo impegno nel guidare questo progetto sportivo e sociale. Ho visto una comunità che si è riunita per questa causa, con donazioni volontarie destinate alle associazioni per disabili".