Il lettore scrive, a Triscina strada dissestata a pochi passi dall'ingresso del Parco

di: Redazione - del 2024-08-18

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Vincenzo Cudia che lamenta la situazione che da tempo riguarda una strada nella borgata di Triscina a pochi passi dall'ingresso del Parco Archeologico di Selinunte.

"A Triscina nella via 24, strada pubblica, a 50 mt da ingresso parco archeologico, grazie a chi ha progettato tale strada, chi lava la veranda dalla prima casa, l'acqua utilizzata arriva all'incrocio della via Malophorus. Dalle foto questo è il risultato. Speriamo in un intervento immediato dell'amministrazione comunale".