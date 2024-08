Calcio siciliano: dalla D alla B, gli obiettivi di stagione delle squadre isolane

di: Francesco Accardi - del 2024-08-18

(ph. pixabay.com)

La stagione 2024/25 segna per le squadre siciliane un periodo di obiettivi da rincorrere e ambizioni ben definite. Partendo dalla Serie D e arrivando alla B, sono diverse le squadre isolane che hanno bene in mente il modo in cui dovranno agire per i prossimi mesi. Tra nuove promesse, ritorni e acquisti straordinari, la nuova stagione risulta ricca di aspettative per i vari tifosi che seguono pronostici di calcio di oggi e dei giorni a venire. Andiamo a vedere nel dettaglio quindi in che modo si muoveranno le squadre siciliane e gli obiettivi da dover raggiungere durante la prossima stagione.

Nuovi acquisti per la Serie D

Le squadre siciliane della Serie D si stanno preparando ad affrontare questa nuova stagione. Al centro delle novità ci sono le mosse di mercato messe in atto da squadre come il Ragusa e il Favara.

Partendo proprio dal Ragusa, negli ultimi giorni è stato in grado di mettere a segno degli ottimi colpi, perfezionando la rosa con l’acquisto di Maikol Benassi, reduce di un’esperienza al siracusa, e del giovane classe 2005 Tommaso Barrotta arrivato direttamente dalla primavera dell’Ascoli. Non di meno il Favara, che vedrà tra le sue file Axel Romero. Il 29enne argentino è in grado di essere un giocatore che in campo fa la differenza, grazie alla sua versatilità e al suo carisma nella linea dei trequarti. Ancor prima di approdare in Sicilia, Romero ha militato in terra calabrese sia nel campionato d’Eccellenza sia in Serie D, dimostrando forte personalità e un impegno in campo senza precedenti.

La serie C del Catania e del Messina

Dopo una stagione altalenante chiusasi con un tredicesimo posto in Serie C e una ristrutturazione completa della società, il Catania dovrà ripartire. Gli obiettivi per quest’anno sono ben chiari: ripartire da zero e puntare alle Serie B. Ad incentivare questo obiettivo sono due i principali nomi , quello dell’allenatore Domenico Toscano, e quello del direttore sportivo Daniele Faggiano. Sarà loro il compito di dover ricostruire da zero una squadra che negli ultimi anni non è stata in grado di poter competere nei grandi campionati.

Le prime mosse di mercato interessanti del Catania riguardano le trattative in atto per l’acquisizione di Luperini dalla Ternana e Filippo D’Andrea dal Cerignola. Due componenti che potrebbero senz’ombra di dubbio contribuire all’organico della squadra rendendola di fatto più competitiva ma anche più equilibrata tra l’esperienza e il talento delle nuove leve calcistiche. Il Catania negli ultimi anni ha subito diversi cambiamenti, uno tra i tanti la rinascita di una squadra vera e propria che è stata costretta a dover ripartire dalla Serie D. L’obiettivo del passaggio in C è stato raggiunto, vedremo come si comporterà quest’anno e se sarà in grado di poter gareggiare con squadre ben più preparate.

Anche il Messina si prepara al campionato di Serie C rinforzando la propria squadra. Il progetto che la squadra ha in mente è quello di dar spazio ai giovani in campo, iniziando dall’acquisto di Flavio Curtosi, classe 2004, e con tanta grinta che si porta dietro dal Notaresco. Il nuovo direttore sportivo Peppino Pavone, ha quindi le idee ben chiare su come dovrà muoversi per la prossima stagione. Non ci aspettiamo che la squadra riesca ad approdare in serie B il prossimo anno, ma le buone intenzioni di costruire una rosa compatta fanno pensare che questo possa accadere nei prossimi anni.

Il Palermo punta alla Serie A