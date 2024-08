Campobello, nasce il movimento politico “Alternativa Civica”

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-19

Iniziano a muoversi le acque politiche nel comune di Campobello ed è di pochi giorni fa la nascita di un nuovo movimento che vede il coinvolgimento del consigliere comunale Marìangela Vampìro e degli ex assessori Vincenzo Pisciotta e Lillo Dilluvio.

È stato costituito nella giornata di ieri a Campobello di Mazara il movimento politico "Alternativa Civica" con l'adesione dell'attuale consigliere comunale Dott.ssa Marìangela Vampiro, che andrà a rappresentare il neo movimento all'interno del massimo consesso civico. Alla presenza di diversi cittadini e attivisti, riunitisi per l'occasione, è stato presentato il simbolo, condiviso lo statuto e assegnatate le cariche: è stato nominato Presidente Rino Dilluvio, segretario, il Dott. Vincenzo Pisciotta, e vice segretari l'ex consigliere comunale Nicola Giorgi e Lillo Dilluvio.

Ma soprattutto sono state poste le basi per un progetto civico per la città di Campobello di Mazara che guardi sia all’attuale fase amministrativa, con uno sguardo attento e critico alle proposte da portare in Consiglio Comunale, sia alle prossime elezioni amministrative. Programmazione, innovazione, partecipazione: questi gli obiettivi prefissati.

"Vogliamo dare voce e spazio ad un attivismo civico fin troppo sopito negli ultimi tempi, che veda protagonista appunto il cittadino, attraverso l'ascolto, l'aggregazione e la partecipazione attiva alla vita politica della città. Risvegliare quel senso di comunità che ormai è andato perduto. Ma nello stesso tempo rivedere determinate scelte politiche di questa amministrazione e riflettere su impegni presi in campagna elettorale che ad oggi risultano essere stati totalmente disattesi" ha dichiarato il Presidente.