Il ricordo struggente per il marito scomparso. Storia di una famiglia stroncata da mali incurabili

di: Redazione - del 2024-08-22

La fatalità spezza all’improvviso, con il più straziante dei dolori, il legame che univa vita parallele, unite dal più nobile dei sentimenti, l’amore. La storia che oggi vi raccontiamo, vuole essere un messaggio di ricordo e di resilienza, ed un invito alla comunità a stringersi intorno a questa famiglia.

Valentina e Giovanni Calia sono due giovani innamorati di Castelvetrano che, presto convoleranno a nozze, dopo un lungo fidanzamento. I ragazzi si sono conosciutisi giovanissimi, lei 14 anni, lui 17 anni, e sposati nel 2016. Purtroppo, durante i preparativi del matrimonio, Tonina, la sorella di Giovanni si ammala di tumore e perde la vita a soli 44 anni. Una giovane vita spezzata ad una mamma, scomparsa velocemente, lasciando due figli Emmanuel e Maria.

Il destino feroce torna ad accanirsi su questa famiglia, subito dopo la lieta notizia dell’arrivo di un bebè.

Infatti, mentre Valentina è in dolce attesa di suo figlio, viene a mancare il papà di Giovanni, il signor

Giacomo (da cui prenderà il nome il nipote) nel 2018, seguito a distanza di circa un anno e mezzo dalla

moglie, Rosa Ferro, entrambi vittime di tumore.

In soli due anni e mezzo, Giovanni perde la sorella, il padre e la madre. Ma, il destino ha ancora in serbo un altro terribile colpo. Giovanni si ammala. La tac di maggio 2024 chiarirà la diagnosi.

Quelli che sembravano i sintomi di una sinusite, in verità erano sintomi di un silente tumore che, in soli due mesi ha strappato via Giovanni dalla moglie Valentina e dal piccolo Giacomo di soli 6 anni.

Ecco il ricordo struggente di Valentina di suo marito, venuto a mancare lo scorso 1° agosto.

“Ho perso la persona più importante della mia vita. Ora ha raggiunto i suoi cari, sono angeli

che ci proteggono. Amore mio, voglio credere che le persone speciali ci lasciano per andare in cielo e io ho avuto il privilegio di averti a fianco, di crescere insieme a te e di costruire la nostra famiglia. Sei stato un innamorato pazzo, innamorato di me e Giacomo più che mai. Un papà meraviglioso, un uomo dalla testa dura, ma di sani principi e buoni valori. A lavoro, ti ricordano per il tuo esser riservato ma, sempre con spirito di iniziativa. Un tutto fare nella vita di ogni giorno. Amore mio hai combattuto da leone questa

malattia, ti mancava la forza fisica, ma il tuo cuore e il tuo respiro ha lottato fino alla fine per noi. In

ospedale, abbiamo trovato angeli che ci hanno aiutato ad affrontare le tue ultime ore di vita".

Tutti partecipiamo al dolore di Valentina, del piccolo Giacomo e della cognata Rosaria.