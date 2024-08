Ennesimo danneggiamento contro il Consorzio di Bonifica. Indagano i Carabinieri

di: Elio Indelicato - del 2024-08-23

Danneggiata da ignoti malavitosi la linea 1 del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, che serve la vasta zona di uliveti di contrada Seggio, tra Castelvetrano e Partanna. Ennesima denuncia ai Carabinieri di Castelvetrano.

Ad accorgersi del danneggiamento di un grosso tubo in vetroresina di 600 mm di diametro, gli stessi operai del Consorzio, che giorni prima erano intervenuti sulla stessa linea per riparare un altro guasto e avevano lasciato il tubo in esterno ,presi da altre emergenze.

Quello che sembrava un cedimento del materiale della condotta, alla fine si è capito che il grosso tubo era stato danneggiato e rotto con un corpo contundente, al solo scopo di non fare passare la poca acqua per innaffiare gli uliveti e portare altri danni al già dimezzato raccolto delle olive, per via della siccità.

La scorsa settimana, sono stati asportati dal gabbione di distribuzione due bocchettoni della linea 16, creando danni agli stessi agricoltori, che aspettavano di ricevere un po' di acqua. Andando ancora a ritroso nel tempo a Giugno risultano vandalizzati a colpi di martello tre idro valvole che si trovano sempre dentro il gabbione.

Il tutto avviene all’interno sempre della stessa linea di distribuzione e non si capisce se questi danneggiamenti siano effettuati contro lo stesso Consorzio o per danneggiare il raccolto delle decine di proprietari che hanno nella zona molti uliveti della nota nocellara del Belice. Attualmente la zona resta a secco, anche se sono già al lavoro gli operai per ripristinare la rete idrica già di pe sè obsoleta che andrebbe sostituita in buona.

Lo scorso 3 luglio i ladri durante la notte sono entrati dalla parte retrostante gli uffici portandosi nell’area parcheggio dove insiste un grosso capannone chiuso. Dopo avere tranciato le cerniere sono entrati all’interno e hanno acceso e uscito fuori un grosso escavatore con la benna di proprietà dell’Ente.

Poi hanno con una corda, rimasta attaccata all’escavatore asportato una grossa pompa di sollevamento che era all’interno di un pozzo, trasportandola tra gli ulivi probabilmente in una zona buia, dove sicuramente c’era un altro grosso mezzo per trasportare la refurtiva. Oltre 30.000 euro i danni accertati.

In quell’occasione dovette raggiungere il Consorzio il Sindaco e la responsabile della Consulta spontanea degli agricoltori Enza Vioa per sedare gli animi dei proprietari degli uliveti, esasperati per il conseguente blocco irriguo.