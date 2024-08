Folgore, arriva Kamara il rinforzo atteso per il centrocampo

di: Redazione - del 2024-08-23

(ph. su concessione ASDFolgoreOfficial )

Come anticipato qualche giorno fa da una nostra indiscrezione il centrocampista alla corte di Filippo Cavataio è arrivato: si tratta di Hamza Kamara classe 1998 della Sierra Leone con esperienze maturate in serie D in Sicilia ed oltre lo stretto.

Operazione di mercato fortemente voluta dal direttore Renzo Calamia che da giorni era sulle tracce del forte centrocampista. Dalla pagina social della società rossonera viene pubblicato che il calciatore da giorni si trova a Castelvetrano ed è già a disposizione del gruppo. Mercato chiuso con Kamara? Bocche cucite ma pare che la dirigenza sia sempre vigile e chissà se possa mettere a segno qualche altro colpo last minute.