Tre Fontane, vasto incendio insidia zona abitata. Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

di: Redazione - del 2024-08-24

Questo pomeriggio nella zona nei pressi di via Nino Martoglio a Tre Fontane è divampato un vasto incendio di un canneto che ha lambito le abitazioni. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero per domare le fiamme. Molta preoccupazione tra i residenti per fortuna l'incendio favorito dalle folate di vento non ha procurato danni materiali.

Le fiamme hanno interessato un canneto. Sul posto i vigili del fuoco di Castelvetrano e Mazara del Vallo. Si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero. Ha partecipato attivamente la protezione civile di Castelvetrano e Mazara.