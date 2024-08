Santa Ninfa, convocato Consiglio Comunale per il 26 Agosto

del 2024-08-25

Il presidente del Consiglio comunale, Nicola Biondo, ha convocato, in seduta urgente, l'assemblea civica per le 19,30 di lunedì 26 agosto. L'aula sarà chiamata ad approvare una variazione di bilancio per l'incameramento di un contributo della Regione di 46.360 euro finalizzato all'acquisto di un'autobotte da utilizzare per le emergenze causate dalla crisi idrica.

L'urgenza della convocazione è legata al fatto che entro il 31 agosto occorre provvedere all'iscrizione in bilancio della somma e ai relativi adempimenti per l'erogazione del finanziamento. (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)