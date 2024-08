Il lettore scrive: "buca pericolosa in via Cavallaro proprio a ridosso dell'incrocio con via Pindaro"

di: Redazione - del 2024-08-25

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardante una pericolosa buca nella via Cavallaro proprio a ridosso dell'incrocio con la via Pindaro, strada particolarmente trafficata dopo la messa in opera della pista ciclabile.

"Invio segnalazione di una buca pericolosa in via Cavallaro a Marinella di Selinunte poco prima dell'incrocio con la via Pindaro, le auto ma soprattutto i motociclisti rischiano parecchio".

Così come avvenuto per altre simili segnalazioni speriamo nella riparazione in tempi brevi.