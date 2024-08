Handicamp 2024, avviata la 43esima edizione

di: Redazione - del 2024-08-26

Al via la 43esima edizione dell'Handicamp del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice: Un'Esperienza di Inclusione e Solidarietà. Dal 25 al 30 agosto si svolgerà la 43esima edizione dell'Handicamp organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, presso la splendida cornice di Villa Giadel a Menfi. Questo importante appuntamento annuale rappresenta un faro di speranza e solidarietà per dodici ragazzi con disabilità che saranno ospiti del campo.

L'Handicamp è molto più di un semplice evento di servizio rotariano, è un'occasione di crescita, socializzazione e inclusione per tutti i partecipanti. A rendere possibile questo campo sono i giovani soci dell'Interact e del Rotaract che con dedizione e passione si dedicheranno per una settimana a curare ogni dettaglio dell'esperienza per i ragazzi.

Il Presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, Marco Campagna, ha espresso profonda emozione durante la inaugurazione del campo, sottolineando l'importanza di questa iniziativa: "L'Handicamp è un simbolo di ciò che il Rotary rappresenta: un impegno concreto per il benessere della comunità e per l'inclusione delle persone più fragili. Siamo fieri di vedere la partecipazione e l'entusiasmo di tanti giovani che, con il loro impegno, danno vita a questo progetto”.

Chiara Cirrincione, direttrice del campo, ha aggiunto: "Lavorare con questi ragazzi è un'esperienza che arricchisce tutti noi. Ogni anno cerchiamo di creare un ambiente accogliente e stimolante, dove ogni partecipante possa sentirsi valorizzato e supportato."

Alessandra Oddo, Presidente dell'Interact, e Alessandro Murania, Presidente del Rotaract, hanno entrambi sottolineato l'importanza del volontariato giovanile in iniziative di questo tipo. "Per noi giovani, partecipare all'organizzazione dell'Handicamp è un'occasione unica per mettere in pratica i valori di solidarietà e servizio che il Rotary ci trasmette", ha dichiarato Alessandra Oddo. "Siamo orgogliosi di contribuire a fare la differenza nella vita di questi ragazzi", ha aggiunto Alessandro Murania.

L'Handicamp si concluderà il 30 agosto con una cerimonia di chiusura, dove i partecipanti e i volontari avranno l'opportunità di condividere le esperienze vissute e di salutarsi con la promessa di rivedersi l'anno prossimo.

Questa edizione dell'Handicamp ribadisce l'importanza del servizio rotariano: un impegno che va oltre le parole, trasformandosi in azioni concrete per migliorare il mondo, un passo alla volta. Il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice continua a dimostrare che il vero cambiamento parte dal cuore della comunità e dall'attenzione verso chi ha più bisogno.