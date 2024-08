Il lettore scrive: "Aumentano i controlli? In via Errante Vecchia la situazione è peggiorata"

di: Redazione - del 2024-08-26

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione con video di un nostro lettore che evidenzia uno stato di degrado assoluto nella via Errante Vecchia.

"Aumentiamo i controlli. Chi deve intervenire la Provincia in qualità di titolare o il comune? Il sindaco ha comunicato che applicherà il codice della strada per chi abbandona rifiuti dove è previsto la confisca del mezzo! Ma i vigili urbani dove sono? I sistemi di rilevamento incivili dove sono? Purtroppo cambia governo ma i cittadini sempre gli stessi siamo.

Via Errante Vecchia nei pressi del canile. Che significa fare le giuste ordinanze se poi non c'è nessun controllo del territorio. Siamo purtroppo in un mare di sporco dove ti giri e dove metti lo sguardo e sempre lurido".

Aggiornamento: dal Comune fanno sapere che la strada la SP 86 è di pertinenza provinciale e sono stati fatti diversi solleciti e purtroppo non è una situazione nuova in quella zona posta nelle vicinanze della locanda che accoglie gli immigrati. Per quanto concerne i controlli dei Vigili Urbani, la carenza di personale non consente il controllo radicale nei vari punti periferici della città.