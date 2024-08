Ex studenti del Commerciale di Castelvetrano s'incontrano dopo 40 anni dal diploma

di: Redazione - del 2024-08-23

Una rimpatriata per gli ex studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale G.B. Ferrigno di Castelvetrano che si sono incontrati in una serata all'insegna della spensieratezza ma soprattutto dei tanti ricordi vissuti tra i banchi di scuola.

Una serata che ha fatto rinverdire i tempi belli agli ex studenti della 5a B dell'ITC Ferrigno di Castelvetrano e le tante avventure vissute negli anni della gioventù.