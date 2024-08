2º Circolo didattico Di Matteo, il Consiglio d’Istituto scrive al Presidente della Regione Schifani

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-28

Il consiglio d'Istituto del 2º Circolo didattico "Giuseppe Di Matteo" di' Castelvetrano scrive una lettera al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, per manifestare il totale disappunto sulla mancata esecuzione della sentenza del TAR Palermo che ha annullato quanto previsto dal "Piano di dimensionamento erazionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025" su Castelvetrano.



"Scriviamo la presente per manifestare il disagio di una intera comunità scolastica di fronte all'indifferenza mostrata dall'Assessorato Regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, il quale, ancora a oggi, nonostante l'imminente inizio dell' a.s. 2024/2025. non ha inteso dare esecuzione alla sentenza del TAR Palermo n. 2415/2024, notificata il 9.8.2024, che ha disposto l'annullamento, per la parte di interesse del territorio di Castelvetrano, del D.A. n. 1Gab/2024 del 04.01.2024, avente ad oggetto «Piano di dimensionamento erazionalizzazione della rete scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2024/2025>> e del successivo di rettifica n. 3Gab/2024 dell'11.01.2024".